УГСПЛ просить скасувати обмеження на передачу посилок ув`язненим

Українська Гельсінська спілка з прав людини звертається Президента України Віктора ЮЩЕНКА, прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО та спікера Володимира ЛИТВИНА з проханням розробити та подати законопроект, що захистив би право ув’язнених на отримання посилок та бандеролей без обмежень.

Про це йдеться у заяві УГСПЛ, текст якої передано УНІАН.

Як інформують правозахисники, до них останнім часом почали надходити численні звернення засуджених та їх родичів, в яких висловлюється занепокоєння з приводу істотного погіршення режиму утримування засуджених в частині значного скорочення обсягу права на одержання посилок (передач) і бандеролей.

Заявники зауважують, що названі обмеження збіглися в часі з тяжкою економічною кризою, яка погіршує й без того не завжди задовільне матеріальне і харчове забезпечення осіб, що відбувають покарання у вигляді позбавлення волі.

"До того ж, такі обмеження були відновлені на тлі все ще неподоланих в установах кримінально-виконавчої системи епідеміологічної ситуації в зв’язку з туберкульозом, СНІДом та іншими поширеними захворюваннями інфекційної етіології", - йдеться у тексті заяви.

З огляду на це Українська Гельсінська спілка з прав людини звертається до суб`єктів законодавчої ініціативи із проханням терміново внести до Верховної Ради України відповідний законопроект і як невідкладний розглянути його позачергово.

"Хочеться вірити, що, попри політичні розбіжності, такий законопроект буде схвалений переважною більшістю голосів народних депутатів України і не викличе скільки-небудь обґрунтованих заперечень. Тим більше, що дані зміни до Кримінально-виконавчого Кодексу України вже були раз схвалені всіма суб’єктами законодавчого процесу, а причиною їх скасування стали міркування суто формального характеру", - заявляють правозахисники.

Як повідомляв УНІАН, раніше із подібним зверненням виступала Вінницька правозахисна група. Правозахисники просили уряд України підтвердити чинність Постанови №503 від 28.05.2008 року щодо зняття обмежень на періодичність та обсяг передач ув‘язненим, а народних депутатів України - невідкладно ініціювати ухвалення відповідних змін до Кримінально-виконавчого Кодексу України.