Родичі моряків «Фаїни» звинувачують владу у злочинній бездіяльності

Родичі моряків судна “Фаїна” звинувачують українську владу у злочинній бездіяльності в питанні звільнення екіпажу з піратського полону.

Про це вони повідомили сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Зокрема, мати одного з моряків Ольга ГІРЖЕВА зазначила, що державні інституції фактично ігнорували усі їхні заклики і прохання протягом усього часу перебування моряків у піратському полоні.

“Нас ігнорували 133 дні”, – сказала вона, додавши, що і сьогодні, незважаючи на численні запрошення, на прес-конференцію не з’явились ані в.о. голови СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, ані міністр закордонних справ Володимир ОГРИЗКО, ані Уповноважений Верховної Ради з прав людини Ніна КАРПАЧОВА, ані судновласник Вадим АЛЬПЕРІН. “Нам постійно демонстрували, що ми ніхто і звуть нас ніяк”, – заявила О.ГІРЖЕВА.

Вона наголосила, що вчора одразу після звільнення судна на телебаченні одне за одним почали з’являтись привітання, заяви, заклики від найвищих можновладців, але О.ГІРЖЕВА запитує: “Що вони для цього зробили?”. “Тепер усі вони хочуть зібрати вершки і бути в авангарді”, – додала вона.

За словами матері моряка, Н.КАРПАЧОВА протягом усього тримання команди в полоні не зв’язувалась з ними і фактично нічим не допомагала. О.ГІРЖЕВА назвала брехнею інформацію про те, що начебто після звільнення моряки подякували Н.КАРПАЧОВІЙ за зв’язок з ними і підтримку, оскільки до останнього часу ніхто зв’язок з ними не встановлював, а рідних запевняли, що це технічно неможливо.

Як повідомляв УНІАН, судно «Фаїна» було захоплене піратами 25 вересня минулого року біля берегів Сомалі. У складі екіпажа судна – 17 громадян України. На борту «Фаїни» знаходяться 33 танки Т-72, гранатомети, зенітні установки та боєприпаси, які Україна продала Кенії.

4 лютого сомалійські пірати отримали 3,2 млн. дол. викупу за український суховантаж з танками та іншим озброєнням на борту і 5 лютого залишили судно.