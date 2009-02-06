Зростає політичний тиск на українські ЗМІ

Голова Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Віталій ШЕВЧЕНКО на зустрічі з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ вказав на тенденцію зростання політичного тиску на засоби масової інформації в Україні.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Нацради з телерадіомовлення.

Зокрема, на зустрічі з главою держави В.ШЕВЧЕНКО представив звіт Нацради за 2008 рік. Він поінформував про окремі аспекти розвитку телерадіомовлення в Україні, зокрема, виконання мовного законодавства, запровадження цифрового стандарту мовлення. За його словами, повністю запровадити ці технології вдалося в Одеській області.

В.ШЕВЧЕНКО вказав на тенденцію зростання політичного тиску на засоби масової інформації останнім часом, в тому числі через внесення змін до законів та інших нормативних актів з метою посилення впливу на ЗМІ та регуляторні органи в цій сфері.

Голова Нацради також повідомив про те, що після ратифікації Україною Європейської Конвенції про транскордонне телебачення, Нацрада стикнулася з такою проблемою, як неможливість швидкого адміністративного реагування на порушення інформаційного законодавства з боку мовників.

Окремо було обговорено виконання рішення Ради національної безпеки та оборони від 21 березня 2008 року «Про невідкладні заходи щодо забезпечення інформаційної безпеки України», яке було введено в дію указом Президента від 23 квітня 2008 року.

За інформацією прес-служби, підсумовуючи зустріч, В.ЮЩЕНКО відзначив результативність роботи Національної ради з питань телебачення і радіомовлення та принциповість цього органу у приведенні інформаційного простору до норм українського законодавства.

«Ми вперше побачили стиль, вперше побачили орієнтир, який обраний за мету роботи», - сказав Президент.

Водночас він зауважив, що стан телевізійного і радіопростору ще далекий від задовільних оцінок. Тому Президент поставив завдання сформувати ефективний план дій, який би забезпечив подальший прогрес зусиль Нацради.

Відповідно до норм законодавства, Президент прийняв звіт Національної ради.