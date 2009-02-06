19-22 травня в Криму відбудеться Всесвітній конгрес кримських татар.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі кримськотатарського Меджлісу.

За інформацією прес-служби, 5 лютого у Сімферополі відбулося друге засідання Організаційного комітету з підготовки і проведення Всесвітнього конгресу кримських татар (ВККТ), у роботі якого взяли участь члени оргкомітету, що представляють кримськотатарські організації і політичних партії, чия діяльність здійснюється у Криму й інших регіонах України. На засіданні були розглянуті питання, пов`язані з визначенням чисельності і порядком направлення делегатів на Всесвітній конгрес кримських татар і затвердженням дати проведення міжнародного форуму.

Учасники засідання затвердили дату проведення ВККТ - 19-22 травня 2009 року. Місцем проведення конгресу визначено Крим. При цьому члени оргкомітету одноголосно підтримали пропозицію про проведення церемонії урочистого відкриття Конгресу в м. Бахчисараї, пленарних засідань – у Сімферополі, секційних засідань - у містах Білогорськ, Джанкой, Євпаторія, Сімферополь і Судак.

Щодо представництва на форумі оргкомітет вирішив наступне: «Кожна політична і громадська організація кримських татар – учасник Всесвітнього конгресу кримських татар – направляє для участі у роботі Всесвітнього конгресу по три делегати, які уповноважені особисто ухвалювати рішення з усіх питань порядку денного Всесвітнього конгресу від імені організацій, що делегували їх».

Кількість політичних і громадських організацій кримських татар, що виявили бажання взяти участь у підготовці і проведенні Всесвітнього конгресу кримських татар, вже досягла 124.