Україна не інтегрує іммігрантів у суспільство

В Україні не виділяють коштів та не здійснюють спеціальних державних програм для ефективної інтеграції в суспільство іммігрантів, які вже здобули українське громадянство, констатують в Держкомітеті у справах національностей та релігій. Лише минулого року український паспорт отримали майже п’ять тисяч іноземців з 49 країн світу.

Більшість людей, які минулого року отримали українське громадянство, приїхали з Росії, Вірменії, Азербайджану та Молдови. Для їхньої успішної інтеграції в Україні необхідно близько 2 млн. гривень на рік, однак жодної копійки поки влада не виділила, каже голова департаменту з питань біженців, мігрантів та притулку Держкомнацрелігій Микола Єрух. На його думку, в Україні ще не усвідомлюють важливості допомагати цим людям інтегруватися в суспільство.

Натомість, як відзначив Єрух, ЄС запроваджує в Україні проект з інтеграції біженців: «Будуть апробовувати мовне навчання, вивчення культури, професійна перепідготовка. У нас є заявки від біженців з Африки, Азії, які готові поїхати в наші села і працювати там. Єдина умова - житло, робота і щоб було де навчатися дітям. І нам треба вже на ці бажання якось реагувати». Єрух наголошує, що імміграція в Україну може позитивно позначитися на розвитку вітчизняної економіки.

Натомість заступниця директора Інституту демографії та соцдосліджень Елла Лібанова переконана, що збільшення кількості іноземців, які хочуть отримати українське громадянство, сприятиме поліпшенню демографічної ситуації.

Німецька хвиля