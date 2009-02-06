Cправу проти радника мера столиці Бектурсунова закрито

Вчора прокуратура м. Києва закрила кримінальну справу, яку було порушено міліцією стосовно радника мера столиці Казбека БЕКТУРСУНОВА за розбещення неповнолітньої.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО на прес-конференції у Києві, відповідаючи на питання журналістів.

«Вчора прокуратура закрила цю кримінальну справу. Я особисто звернувся до Генеральної прокуратури України розібратися з цим», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Він зауважив, що кримінальну справу було порушено за зверненням потерпілої неповнолітньої, яка з невідомих причин учора відкликала заяву.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, подібні дії прокуратури по відношенню до київських посадовців є черговим прикладом безвідповідальності.

Міністр нагадав, що минулого року міліція направила до столичних органів прокуратури понад 650 матеріалів щодо протиправних дій київських чиновників, однак велика частина з них не була використана.

Тому він офіційно звернувся до заступника генерального прокурора Миколи ГОЛОМШІ з проханням розібратися, чому були нескоординовані дії київського главку (міліції) і прокуратури.

Як зауважив міністр, зібрані матеріали стосуються, в першу чергу, оточення мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, а бездіяльність прокуратури в цьому напрямку викликає у нього стурбованість.

Повертаючись до ситуації навколо справи К.БЕКТУРСУНОВА, Ю.ЛУЦЕНКО сказав: «В даному випадку я вбачаю однакову відповідальність тієї людини, яка вимагала гроші від пана БЕКТУРСУНОВА, і дій самого пана БЕКТУРСУНОВА по відношенню до неповнолітньої… Будемо робити все, щоб об’єктивно була встановлена істина в діях обох», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

За повідомленням ЗМІ, міліція затримала головного редактора одного з українських інтернет-видань, який спільно зі студенткою одного з київських вишів вимагав від К.БЕКТУРСУНОВА 250 тис. доларів за нерозголошення в ЗМІ подробиць його інтимного життя. Студентка заявляла, що К.БЕКТУРСУНОВ змушував її до інтимного життя у віці 14 років.