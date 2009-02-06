ГРАД вимагає від Кабміну й НБУ курсу 6 грн./дол.

Громадська організація ГРАД (Дніпропетровськ) почала громадську кампанію «Курс на 6,0», у рамках якої 13 лютого ц.р. проведе пікет під стінами Кабінету Міністрів України й Національного банку України з вимогою стабілізувати курс гривні на рівні 6 грн./дол.

Про це заявив координатор організації ГРАД Андрій ДЕНИСЕНКО сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

«Якщо наші вимоги не буде реалізовано, то банківська система, яка безпосередньо пов`язана з економічними інтересами позичальників, витримає не більше трьох-чотирьох місяців», – зазначив А.ДЕНИСЕНКО.

Окрім курсової стабілізації, учасники ГРАДу вимагають від уряду та НБУ захисту прав позичальників і вкладників, зокрема права на переведення доларових кредитів у гривневі, заборони на односторонню зміну умов кредитування банками, реструктуризації боргів позичальників перед банками, гарантування можливості зняття коштів із депозитів.

ГРАД також виступає за доступні гривневі кредити для малого й середнього бізнесу, зниження податків, зокрема ПДВ і податку на прибуток – до 5%, збільшення податків «на олігархів»: податку на надра – до 7% від річного обороту, введення податку на зайву невиробничу нерухомість – до 1%.