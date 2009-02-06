Минулого року середній хабар в Україні становив 72 тис. грн.

Минулого року середня сума хабаря в Україні становила 72 тис. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО сьогодні у Києві, виступаючи на розширеній колегії МВС України за підсумками роботи міліції у 2008 році.

За його словами, торік органами внутрішніх справ України було викрито майже 3 тисячі фактів хабарництва, а загальна сума отриманих грошей перевищила сумарний п’ятирічний показних цих злочинів і досягла 117,1 млн. грн.

«Рейтинг найбільших хабарів уже включає понад 100 злочинів, і починається він з 50 тис. грн. та досягає 26 млн. грн.», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Водночас міністр поінформував, що в результаті руйнування корупційних схем до кримінальної відповідальності притягнуто 1600 хабарників, переважна більшість з яких - службовці органів влади, контролюючих органів і навіть 19 суддів.