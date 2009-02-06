Конституційний суд Росії дозволив чоловікам йти в декрет

У Росії дозволили чоловікам іти в декретну відпустку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в рішенні Конституційного Суду Росії.

Як повідомляє КС РФ, на сьогодні порядок надання батьку права на відпустку по догляду за дитиною і на допомогу в разі хвороби матері дитини не забезпечує повною мірою захисту інтересів сім`ї і дитини.

«Незважаючи на те, що чинне законодавство не перешкоджає батьку дитини одержати допомогу з тимчасової непрацездатності по догляду за дитиною (лікарняний лист), процедура реалізації цих соціальних прав досить скрутна і вимагає істотних організаційних і тимчасових витрат. Необхідно зібрати цілий ряд документів, зокрема з місць роботи батька і матері дитини, а також довідок, які підтверджують, що один з батьків не перебуває у відпустці і не одержує допомоги. Конституційні права батька на турботу про дітей і на соціальне забезпечення можуть бути заблоковані, якщо, приміром, мати тяжко хвора, чи перебуває в несвідомому стані», йдеться в постанові.

КС РФ доручив законодавчим органам Росії усунути недоліки чинного правового регулювання і розробити простий і зручний для громадян механізм, який дозволяє батьку безперешкодно оформити лікарняний лист по догляду за дитиною і одержувати допомогу, якщо мати дитини хвора.