Хто замовив Федишина?

Перебуваючи у львівському СІЗО, засуджений до вищої міри покарання Володимир Панасенко 24 січня цього року розпочав голодування. Другий тиждень поспіль чоловік узагалі відмовляється від їжі. Він вимагає, аби Верховний Суд скасував вирок місцевої Феміди, яка визнала його винним у замаху на життя гендиректора ринку "Шувар" Романа Федишина, під час виконання якого загинула 14-річна Марічка Куцинда.

Це один із найрезонансніших злочинів, скоєних упродовж останніх років на Львівщині. Нагадаємо, 26 жовтня 2006 року о 8.20 у Львові біля офісу ТОВ "Шувар" було підірвано службове авто "Mitsubishi Outlander" Романа Федишина. У результаті вибуху уламком автівки була смертельно поранена Марія Куцинда, яка проходила неподалік. Зачепило й самого Романа Федишина. Утім, поранення в ногу було незначним. Його врятувало те, що під час вибуху він перебував на досить безпечній відстані.

Окрім Володимира Панасенка, було засуджено ще двох фігурантів злочину. Поруч із замовником на лаві підсудних опинилися Олександр Рудий, який у справі проходив як посередник (засуджений до 12 років позбавлення волі) та Олександр Єгорушкін, виконавець (14 років позбавлення волі). Другий виконавець - Машевський, опинився за межею досяжності правосуддя і до сьогоднішнього дня перебуває у розшуку.

Довести невинуватість

Володимир Панасенко - один із трьох засуджених, який жодного разу (ні під час слідства, ні в залі суду) не визнав своєї провини. У слідчому ізоляторі він очікує розгляду справи у Верховному Суді, куди з касаційною скаргою він звернувся відразу після вироку колегії суддів Львівського апеляційного суду.

Перше засідання у Києві було призначене на 3 лютого. Етапувати до столиці мали відразу трьох (максимально допустима кількість): Панасенка, Рудого і Єгорушкіна. Утім, поїхали всі, крім найбільш

"зацікавленого" у повторному розгляді справи - Панасенка. Як наслідок, засідання перенесли ще на три тижні, офіційно пояснивши, що "засудженого Панасенка не було змоги етапувати". Захисники останнього стверджують, що за день до виїзду "надійшов дзвіночок із настійливим проханням Панасенка замінити і немає значення ким". Окрім того, з невідомих причин за тиждень до розгляду замінили й суддю, який мав слухати справу і впродовж двох місяців вивчав її матеріали.

Власне, з цими подіями і пов`язаний старт "безстрокового марафону без їжі" Володимира Панасенка. Він переконаний, що на справу, а точніше на її об`єктивний розгляд, продовжують впливати ззовні. Налаштований Панасенко рішуче. Достеменно відомо, що він написав уже прощального листа своїм близьким, в якому повідомляє, що у нього два варіанти: "або суд скасує вирок і далі повторне розслідування, або - голодна смерть. Я не винен і готовий це відстоювати до смерті...". Дізнавшись про наміри свого чоловіка, Лариса Панасенко на свободі теж розпочала голодування...

Білі нитки для справи

Володимир Панасенко "потрапив" у справу останнім. У замаху на Романа Федишина його звинуватили після того, як на нього вказав посередник Олександр Рудий. Картина у слідства вималювалась така: Панасенко за 5 тис. доларів замовляє вбивство Федишина у Рудого, який шукає

виконавців. Мета у Панасенка - посісти місце Федишина й акумулювати у своїх руках усі фінансові потоки одного з найбільших гуртових ринків України з продажу сільгосппродукції.

Однак, такий сценарій виглядає щонайменше дивним: дружина Панасенка Лариса володіє 8% акцій "Шувару", він сам - жодною. За таких обставин, аби досягти контролю над "Шуваром", йому довелося б безперебійно вбивати й залякувати усіх інших акціонерів і їхніх правонаступників. Іншого шляху захопити ринок просто не було. Така собі історія про ринкового Джека-випотрошувача.

З матеріалів справи стає відомо, що Олександр Рудий лише за третім разом вказав на Панасенка. Під час розслідування він тричі змінював покази. Першого разу вказав на самого Романа Федишина, який буцімто заради "підняття рейтингу" пішов на такий крок. Наступними, на кого тицьнув пальцем Рудий, стали такий собі Бокало (його дружина теж володіє 8% акцій "Шувару") і Панасенко. Уже за третім разом "тандем" розпався, і єдиним замовником став Панасенко. Покази Рудого і стали головною зброєю слідства. Як згодом з`ясувалось - єдиною.

Інших доказів причетності Панасенка просто не було. Без тверджень Рудого вся картина злочину виглядала нарисом недолугого Шерлока Холмса. І це таки сталося. Ретельно вибудувана слідством піраміда почала обвалюватися, коли під час судового слідства Рудий вчетверте змінив показання в тій частині, що стосується замовника. Ним тепер став В`ячеслав Ананко, екс-працівник "Шувару", який проходив у справі як свідок. Сам Рудий пояснив, що показання під час слідства з нього вибивали. Про тиск заявили й інші фігуранти справи. Більше того, говорили про це навіть свідки.

І тут суд замислився: "Як можна вірити людині, себто Рудому, яка чотири рази змінювала показання?". Вочевидь, в нагоді стали результати судово-медичної експертизи. Згідно з ними, Рудий "страждає на психічні та поведінкові розлади". Експерти виявили під час дослідження його особистості "емоційну нестабільність та ослаблення вольових якостей".

Головуючий суддя взяв усе на кпини. Мовляв, скільки ви, підсудний Рудий, ще будете змінювати покази? Усі наполягання посередника злочину, що саме тепер він говорить правду, жодним чином на вплинули на вирок. Аби "не ганяти Му-Му по тазіку" (так полюбляє висловлюватися один відомий

у Львові суддя) зазначимо, що В`ячеслав Ананко у справі так і залишився свідком. Більше того, його покази головуючий суддя процитував навіть у вироку. Слідчий же, який буцімто "вибивав" покази, відбувся легким переляком. У вироку це відобразилось так: "Слідчий повідомив, що жодного тиску не було. Суд дійшов висновку, що жодного тиску не було".

Пишучи вирок, суд навіть ствердно говорив помилкові речі. Для прикладу, йшлося про момент передачі грошей - плату за замах. Суд знову ж таки дійшов висновку, що їх Панасенко віддав між 11-12 год. Того ж таки 26 жовтня, саме тоді, коли їхав слідом за пораненим Романом Федишиним у лікарню. Хіба треба допитувати свідків, щоб написати такий вирок? Один із них свідчив, що їхав у машині разом із Панасенком, а інші, що їх бачили. Також, разом з Ананком у статусі свідків залишився і той, хто продав виконавцям тротил та інші елементи вибухівки, консультував їх і навіть допомагав її зробити. Чоловік визнав свою провину, покаявся і стверджував, що готовий нести будь-яке покарання. Без відповіді залишається питання: "сапера" врятувала гуманність суддів чи банальна профнепридатність?

Віктор Павлик, INTV . Львів