Плата за в’їзд в Київ автомобілів є незаконною

Столична прокуратура визнала незаконним введення Київською міською радою платного в’їзду в межі міста Києва.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби столичної прокуратури.

Як зазначається в ньому, "чинним законодавством України не передбачено такий вид місцевого збору. Крім того, відповідно до чинного законодавства, податки і збори (обов`язкові платежі), справляння яких не передбачено законом, сплаті не підлягають".

Водночас, як зазначається далі, Конституція України гарантує кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, свободу пересування.

"Незважаючи на це, у наведеному рішенні Київська міська рада, за відсутності необхідних повноважень, заборонила в’їзд у місто Києва громадян за умови несплати ними вищевказаного збору, чим фактично позбавила громадян України, іноземців та осіб без громадянства конституційного права на свободу пересування. Також, законодавством України не передбачено можливість прийняття нормативно-правових документів, які б в одному конкретному регіоні регулювали правові відносини, встановлювали права і обов’язки в особливій формі”, - наголошує прокуратура.

“Прийняте Київрадою рішення на сьогодні ще не підписано Київським міським головою, не оприлюднене, у зв’язку з чим ще не набрало чинності. Тому, з метою запобігання вступу в силу незаконного рішення прокурор міста Києва Євген БЛАЖІВСЬКИЙ направив Київському міському голові Леоніду ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ листа про зупинення його дії", - підкреслює прес-служба прокуратури.

Виходячи з викладеного, прокуратура обіцяє у разі підписання Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ даного рішення вживати подальші заходи реагування, передбачені законом.

Як повідомляв УНІАН, 22 січня 2009 року Київська міська рада вирішила ввести обов’язковий для кожного підприємства, установи, організації і громадянина збір на покриття витрат, пов’язаних з використанням міської інфраструктури на всіх основних в’їздах в м. Київ.