На Полтавщині двох міліціонерів піймали на підробці документів

Проти міліціонерів Кременчука Полтавської обл., які з метою нарощування кількісних показників у роботі оформили фіктивні документи про вилучення наркотиків, прокуратурою порушено кримінальну справу.

Як повідомив УНІАН старший прокурор відділу прокуратури Полтавської області Юрій СТРОЧКОВ, за фактом зловживання службовим становищем старшим дільничним інспектором і дільничним інспектором Автозаводського РВ КДУ ГУМВС України в області та здійснення ними службової підробки прокуратурою Кременчука порушено кримінальну справу. Зараз тривають необхідні слідчі дії. Перебіг слідства контролює прокуратура області.

Нагадаємо, двох дільничних інспекторів Автозаводського райвідділу міліції Кременчука 2 лютого затримали місцеві представники УБОЗу. Офіцери потрапили в поле зору відділення служби внутрішньої безпеки ГУ УБОЗ ще наприкінці січня 2009 року. Тоді стало відомо, що дільничні затримали 21-річного жителя Крменчука та примусили його звести наклеп на себе, визнавши факт зберігання наркотиків. Сфальсифікований протокол офіцери передали в Автозаводське РВ міліції.

Сьогодні один із затриманих перебуває під арештом, а з іншого взято підписка про невиїзд.