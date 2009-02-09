Президент звернувся до КС з приводу звуження права громадян на працю

Президент України Віктор ЮЩЕНКО направив до Конституційного Суду подання щодо відповідності Конституції України положень пункту 13 статті 4 розділу 1 Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення впливу світової фінансової кризи на сферу зайнятості населення» від 25 грудня 2008 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на брифінгу заступник глави Секретаріату Президента - представник Президента у КС та у Центральній виборчій комісії Марина СТАВНІЙЧУК.

Зокрема, за її словами, йдеться про статтю 23 Закону «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», яка була доповнена словами «за згодою сторін».

Вона пояснила, що йдеться про те, що відтепер громадяни, які звільняються за власним бажанням, отримуватимуть допомогу лише через 91 день після реєстрації на біржі праці.

Раніше, зауважила М.СТАВНІЙЧУК, на 91-й день допомогу отримували лише громадяни, які звільнились за власним бажанням без поважних причин, решті кошти виплачували на 8-й день. Після того, як законодавець додав три слова – «за згодою сторін», кількість громадян, які отримуватимуть допомогу, через три місяці значно збільшиться.

За словами М.СТАВНІЙЧУК, аналіз цього закону засвідчив, що це його положення звужує обсяг прав громадян на працю, зокрема, на відшкодування втрати роботи.

«У зв`язку з цим у поданні до Конституційного Суду звернено увагу на положення статті 22 Конституції, якою передбачено, що при прийнятті нових законів України не допускається звуження існуючого обсягу прав і свобод громадян», - сказала заступник глави Секретаріату.

Вона наголосила на тому, що для Президента трудові та соціальні права є особливим пріоритетом за обставин складного стану української економіки, зокрема, тенденції до зростання безробіття.

«Зважаючи на важливе соціальне навантаження цього закону і беручи до уваги стан безробіття, Президентом України зазначено прохання до Конституційного Суду розглянути цю справу у невідкладному режимі. У нас є сподівання, що Конституційний Суд не менше, ніж у місячний строк дасть свою правову позицію щодо конституційності запропонованих парламентом змін», - сказала М.СТАВНІЙЧУК.