Трьох жителів Сімферополя засуджено за наругу над могилами

Трьох жителів Сімферополя, які звалили хрести і пошкодили надгробки на кладовищі в селі Мирне, а свої дії записували на відеокамеру мобільного телефону, засуджені за хуліганство і наругу над могилами.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Криму, акт вандалізму було скоєно майже рік тому, в ніч напередодні 8 березня.

Як встановило слідство, вандалізмом займалися троє жителів Сімферополя.

Прокуратура повністю довела провину обвинувачених у здійсненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 296 і ст. 297 Кримінального кодексу України.

За хуліганство і наругу над могилами 23-річний вандал з вищою освітою засуджений до двох років позбавлення волі, двоє інших – 21-річний і 20-річний – до обмеження волі.

Апеляційний суд Криму за скаргами засуджених переглянув вирок Сімферопольського районного суду, але залишив його без змін.