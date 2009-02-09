Карпачова просить допомогти інвалідам

Уповноважений з прав людини Ніна КАРПАЧОВА просить уряд привести у відповідність із нормами Конституції України та законодавства порядок забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, про це йдеться у поданні Н.КАРПАЧОВОЇ до прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО про усунення порушення прав інвалідів, у тому числі дітей, на забезпечення технічними засобами реабілітації.

Зокрема, затвердженим постановою Кабінету міністрів від 12 листопада 2008 року новим Порядком забезпечення окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації і формування відповідного державного замовлення вводиться норма, відповідно до якої дітям-інвалідам до досягнення 14-річного віку не надається право на отримання колісного крісла з електроприводом. А з Переліку технічних та інших засобів реабілітації для окремих категорій населення виключено ортези на зап’ясток, ортези на лікоть-зап’ясток, ортези на плече-лікоть-зап’ясток, ручки, олівці, пензлі, циркулі, лекала, лінійки, дошки для писання, креслення і малювання, а також електронні записні книжки з брайлівським і мовним виводом.

Істотно збільшено строк використання реабілітаційних виробів, зокрема ліжок-підйомників – з 6 до 10 років, дитячих шведських стінок замість 6 років – пожиттєво, пристосувань для відчинення дверей і вікон – з 3 до 8 років, перил та поручнів, брусів, руків’я – з 5 до 8 років тощо.

На думку Н.КАРПАЧОВОЇ, таке обмеження урядом права інвалідів, у тому числі дітей, на технічні засоби реабілітації не відповідає Конституції України. Адже конституційні права гарантуються і не можуть бути скасовані, а також не можуть бути обмежені, окрім випадків, передбачених Основним Законом. Водночас статтею 46 Конституції громадянам гарантоване право на соціальний захист, що регламентується чинним законодавством.

Відповідно до закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», соціальний захист інвалідів полягає у забезпеченні засобами пересування, протезування, орієнтації і сприйняття інформації, а також у пристосуванні забудови населених пунктів, громадського транспорту, засобів комунікацій і зв’язку до особливостей інвалідів. Технічні та інші засоби, у тому числі крісла-коляски з електроприводом, надаються всім інвалідам безплатно або на пільгових умовах за наявності відповідного медичного висновку. При цьому, згідно із законом «Про реабілітацію інвалідів в Україні», інвалід (законний представник дитини-інваліда) самостійно вирішує питання, пов‘язані з отриманням засобів чи послуг в межах індивідуальної програми реабілітації, нагадує Н.КАРПАЧОВА.

За її словами, визначення категорій інвалідів, які забезпечуються технічними засобами, не належить до компетенції Кабінету міністрів України і не може бути предметом зазначеного Порядку, адже регулюється законом України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», наголошується у поданні Уповноваженого з прав людини.

Крім того, Україна, підписавши у вересні 2008 року Конвенцію ООН про права інвалідів та Факультативний протокол до неї, підтвердила своє прагнення забезпечити людям з обмеженими можливостями необхідні умови для рівноправної участі у житті суспільства, як того вимагають міжнародні стандарти, зауважила Омбудсман.

З огляду на вищезазначене, Уповноважений з прав людини наполягає на невідкладному внесенні змін до Порядку забезпечення окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації та усунення пов‘язаних з цим порушень прав інвалідів, у тому числі дітей.