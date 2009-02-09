Київські ветерани вимагають відставки Черновецького

Ветерани Великої Вітчизняної війни, які живуть у Києві, вимагають від мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО навести в місті лад або подати у відставку.

Про це сказано в переданому УНІАН зверненні ветеранів війни - делегатів і гостей Х конференції Київської організації ветеранів Великої Вітчизняної війни до Київського міського голови.

У зверненні наголошується, що 2008 року кияни, і особливо старше покоління, повірили Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ, підтримали його на виборах, розраховуючи, що він реалізує всі ресурси столиці для підвищення добробуту всіх категорій киян, насамперед ветеранів, інвалідів і дітей.

"Але не встигли закінчити підрахунок голосів, як ви дозволили собі порушити всі свої обіцянки", - зазначають ветерани у зверненні до Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

Вони наголошують, що всі автори економічних обґрунтувань необхідності піднімати ціни й тарифи посилаються на збиткову діяльність підприємств, фірм, компаній. "Але в цих розрахунках ви ніде не знайдете, з яких джерел громадяни міста-героя Києва повинні оплачувати ваші винаходи. Ніхто не оцінює збитки киян, не розраховує можливості знецінених і недоплачених пенсій і зарплат. Чому ви собі дозволяєте демонстративно принижувати киян?! Чому ви собі дозволяєте зневажливо ставитися до ветеранів-фронтовиків, відбираючи в них навіть приміщення?!", - сказано у зверненні.

Ветерани вимагають від мера столиці негайно припинити будь-які зазіхання "на ветеранську святиню, приміщення Київської організації ветеранів війни", яке в них зараз намагаються відібрати. Також вони просять створити в Києві нормальні умови для роботи всіх організацій ветеранів.

Ветерани не розуміють, сказано у зверненні, чому Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ уникає зустрічей з ними, чим порушує законодавство, "а головне - християнську мораль, за якою ви маскуєте всі свої неподобства?!".

Серед вимог - увідповіднення всіх цін на продукти харчування, ліки, товари першої необхідності пенсіям і зарплатам киян, наголошується у зверненні.

"Негайно скасуйте всі ваші "винаходи" з навчальними закладами, медичними установами, цвинтарями! Припиніть розпродаж київської землі! У першому півріччі 2009 року відновіть усю інфраструктуру столиці. Підприємства міста повинні нормально функціонувати. Якщо ви не в змозі це зробити, оголосіть про це киянам і подайте у відставку", - наголошують ветерани.

Також на конференції було прийнято звернення до громадян України, політичних партій, громадських організацій і рухів, у якому міститься критика дій нинішньої влади, що призвели до погіршення рівня життя людей. Ветерани закликають усіх політиків: "Припиніть розбрат, стримайте амбіції, об`єднайте зусилля, підтримайте початі протестні акції Компартії України, захистіть Вітчизну! Пам`ятайте, вас до цього зобов`язує голос предків, які віддали життя за Вітчизну в різні періоди історії, вас закликають ветерани та люди старшого покоління, які захистили та відродили країну, вас просять діти і внуки, яким ви повинні передати цілу країну, а не її розвалини".