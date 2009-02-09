11 лютого - 11-00 - Прес-конференція на тему: “Релігійна свобода у світі і в Україні. Підсумки 2008 року". Організатор - Українська асоціація релігійної свободи. Запрошені: Олександр Саган, голова Держкомітету у справах національностей та релігій, Віктор Єленський, президент Української асоціації релігійної свободи; Петро Гануліч, ген.секретар Української асоціації релігійної свободи; Анатолій Колодний, заст.директора-керівник відділення релігієзнавства ІФ ім. Г.Сковороди НАНУ; Олександр Заєць, директор Інституту релігійної свободи та інші (“Укрінформ”, вул.. Б.Хмельницького, 8/16).