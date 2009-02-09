12 лютого - 10-30 - Прес-конференція на тему: "Презентація результатів другої хвилі дослідження щодо рівня корупції в сфері вищої освіти" . Організатор - компанія «Менеджмент Сістемс Інтернешнл», що реалізує в Україні проект «Сприяння активній участі громадян у протидії корупції в Україні». Учасники: Світлана Горна, менеджер з досліджень і моніторингу, проект «Гідна Україна», Юхані Гросман, директор проекту «Гідна Україна», Тетяна Петренко, керівник департаменту досліджень Київського міжнародного інституту досліджень, представник Міністерства освіти та науки України (“Укрінформ”, вул..Б.Хмельницького, 8/16).