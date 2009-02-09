Херсонські в`язні сортуватимуть сміття?

Мерія Херсона планує використовувати вільні приміщення місцевих колоній для організації виробництва з сортування міського сміття.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі мерії обласного центру, міськвиконком уже звернувся до начальника управління Державного департаменту України з питань виконання покарань у Херсонській області з пропозицією використання вільних приміщень, які перебувають у підпорядкуванні департаменту, для сортування сміття.

Для підвищення ефекту від сортування сміття до 50% міськвиконком планує зобов`язати підприємства, які займаються вивезенням відходів з Херсона, транспортувати сміття до сортувальної лінії вже частково підготовленим.

Також розглядається питання використання каталізаторних установок для перероблення побутових відходів різного походження на газ або дизпальне. Зокрема заплановано проведення конкурсу проектів за технологіями утилізації твердих побутових відходів.

Спеціальна програма для розгляду виконкомом Херсонської міської ради буде підготовлена протягом 10 днів.

Керівництво колоній в області підтримує ідею мерії Херсона.

«Ми не раз зверталися з різними пропозиціями і в міськвиконкоми, і в райвиконкоми, і в обладміністрацію, виступали на різних нарадах. Але конкретних пропозицій про співпрацю поки що не отримали. Наприклад, з Каланчакського району в нас на обліку перебувають 300 осіб. Якби керівництво району пішло нам назустріч, всю «чорну» роботу в райцентрі та в селах за мізерні гроші робили б ув`язнені. Усім було б вигідно. Наприклад, ув`язнені віяли б зерно на току, прибирали вулиці, возили сміття, збирали помідори у фермерів… Але поки існує психологічний бар`єр…» - заявив трохи раніше в ЗМІ начальник управління департаменту з питань виконання покарань у Херсонській області генерал-майор Володимир ПІНЬКАС.

Довідка УНІАН. У Херсонській області 6 виправних установ, в яких перебувають близько 6 тисяч ув`язнених. Дві такі установи розташовано безпосередньо в обласному центрі. За часів СРСР кожна «зона» була закріплена за якимось підприємством. Наприклад, Дар’ївська виправна колонія № 10 – за ОАО «ХБК», Північна № 90 – за Херсонським комбайновим заводом (нині ТОВ «ХМЗ»).