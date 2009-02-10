Інтернет-провайдери не відповідають за поширення порнопродукції

Недосконала законодавча база не дозволяє притягувати до кримінальної відповідальності за розповсюдження порнопродукції, насамперед дитячої, Інтернет-провайдерів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві заявив заступник начальника Департаменту боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, МВС України Олександр МЕЛЬНИКОВ.

“У 2008 році до жодного провайдера не була застосована ст. 301 стаття (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України у зв’язку з прогалинами у законодавстві, зокрема, через відсутність в ньому визначення поняття “дитяча порнографія”, - сказав він.

Водночас О.МЕЛЬНИКОВ пояснив, що, використовуючи існуючі законодавчі акти, органи внутрішніх справ лише можуть зобов’язувати провайдерів моніторити інформацію, яку вони розповсюджують. Однак і в цьому випадку, за його словами, “провайдери тяжко йдуть на контакт”.

О.МЕЛЬНИКОВ нагадав, що у парламенті знаходиться нерозглянутий законопроект, який передбачає посилення відповідальності за розповсюдження порнопродукції, у тому числі із застосуванням неповнолітніх.

У свою чергу, радник міністра внутрішніх справ Катерина ЛЕВЧЕНКО поінформувала про те, що починаючи з червня цього року запрацює електронна “гаряча лінія” Internetbezpeka@lastrada.org.ua з питань захисту прав дитини, зокрема, що стосується безпечного користування Інтернетом.