11 лютого - 14-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Підприємницька спільнота України вимагає прийняття другого антикризового пакету для захисту малого і середнього бізнесу від наслідків економічної кризи”. Прес-конференція організована представниками об’єднань підприємців з різних регіонів України. Учасники: народний депутат України Ксенія Ляпіна, голова організації роботодавців «Хмельниччина» Надія Погосян, голова Черкаського об’єднання підприємців «Солідарність» Ольга Ракова, член Спілки малих , середніх і приватизованих підприємств України Шафагат Набієв (Кривий Ріг), голова «Спілки підприємців Тернопілля» Петро Мокрій (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.