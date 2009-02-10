Слухання щодо відсутності ефективного нагляду за проведенням досудового слідства по кримінальній справі за фактом протидії журналісту Альоні Кочкіній

11 лютого - 15-00 - В рамках засідання Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності відбудуться слухання щодо відсутності ефективного нагляду за проведенням досудового слідства по кримінальній справі за фактом протидії журналісту Альоні Кочкіній у здійсненні законної професійної діяльності журналіста. Запрошений: Генеральний прокурор України О.Медведько. Доповідає: народний депутат України А.Кожем’якін (вул. Садова, 3а, к.727).

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