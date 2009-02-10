Міліція рятуватиме киян від вимагань мера Черновецького?

В Секретаріаті Президента радять киянам звертатись до правоохоронних органів, якщо у них вимагатимуть плату за надання медичних послуг або за вхід на кладовища.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявив керівник Головної служби соціально-економічного розвитку Роман ЖУКОВСЬКИЙ.

Він підкреслив, що на сьогодні рішення щодо запровадження платних послуг в сфері медицини, а також питання щодо платного входу на кладовища юридично не оформлені і не зареєстровані в Міністерстві юстиції. Більше того, наголосив Р.ЖУКОВСЬКИЙ, Президент відразу скасує такі рішення, якщо вони будуть ухвалені.

«Якщо будуть з’являтись випадки намагання стягнути плату з населення - це є злочином і необхідно звертатись до правоохоронних органів», - сказав Р.ЖУКОВСЬКИЙ.

Як повідомлялося, останнім часом влада Києва видала ряд розпоряджень, що викликали великий резонанс. Зокрема, йдеться про рішення КМДА щодо запровадження плати за медичні послуги в столиці, за відвідини кладовищ, за «додаткові послуги» ЖЕКів тощо.