На Чернігівщині ліквідували підпільний цех з тиражування дисків

В Чернігівській області ліквідовано підпільний цех з тиражування аудіо-, відеопродукції.

Про це УНІАН повідомили у Відділі громадських зв`язків Управління МВС України у Чернігівській області.

Співробітники управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю спільно з колегами з відділу протидії торгівлі людьми УМВС виявили та припинили діяльність підпільного цеху з тиражування контрафактної аудіовізуальної продукції у Ніжині.

Під час огляду нелегально облаштованого приміщення було виявлено та вилучено 2 комп`ютери, обладнані подвійною кількістю пристроїв для запису компакт-дисків, принтер для виготовлення поліграфічної продукції, понад 900 дисків формату DVD з аудіовізуальними творами, майже 500 чистих дисків. На жорстких дисках вилучених комп`ютерів зберігалося понад 3 тис. готових образів DVD-дисків для швидкого запису на диски. Серед них були фільми, що пропагують насильство та порнографію.

Під час оперативних заходів було задокументовано факти розповсюдження такої продукції 34-річним мешканцем Ніжина. Сума вилученого майна та збитків, які недоотримали право власники, становить близько 80 тис. грн.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ст. 203 ч. 1 Кримінального кодексу України (зайняття видами господарської діяльності, щодо яких є спеціальна заборона). Такі дії караються штрафом від п`ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Слідство у справі триває.