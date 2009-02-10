Луценко - даїшникам: знаходьте способи забирати наші гроші...
У СП обурені заявами міністра
Заступник глави Секретаріату Президента України Ігор ПУКШИН обурений закликом міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА до підлеглих активізувати збір штрафів на дорогах для наповнення бюджету МВС.
Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, за словами І.ПУКШИНА, такий заклик прозвучав на останній розширеній колегії МВС, що відбулася 6 лютого за участю першого віце-прем`єра Олександра ТУРЧИНОВА та керівників центрального апарату і територіальних управлінь МВС.
«Міністр внутрішніх справ, прогнозуючи проблеми з держбюджетом, зокрема виплатами зарплат працівникам МВС, закликав підлеглих латати дірки у бюджеті МВС за рахунок активізації збору штрафів на дорогах. «Знаходьте способи забирати наші гроші. На грані фолу, але робіть. Там наші зарплати» - такі слова дозволив собі використати ЛУЦЕНКО», - стверджує І.ПУКШИН. При цьому заступник глави Секретаріату Президента наголосив, що такі висловлювання можуть викликати громадське обурення.
«Міністру ЛУЦЕНКУ слід пам`ятати, що штрафи за порушення правил дорожнього руху були підвищені, передусім, для наведення порядку на дорогах, а не для поповнення фонду зарплат працівників ДАІ, тим більше, що половина зібраних штрафів спрямовується у місцевий бюджет», - підкреслив І.ПУКШИН.
Заступник глави Секретаріату нагадав, що за неповних 3 місяці дії ініційованих Президентом України законодавчих змін у сфері безпеки дорожнього руху вдалося припинити безлад на дорогах і переламати тенденцію зростання кількості ДТП та кількості постраждалих і загиблих на автошляхах. За січень ц.р. скоєно на 40% менше ДТП, а кількість загиблих у них скоротилася на 45%.
«Зараз дуже важливо не займатися профанацією президентської ініціативи, а завершити наведення порядку на дорогах, перейти на цивілізовані відносини «водій-ДАІшник» та мінімізувати зловживання працівників ДАІ. Штрафи повинні стягуватися виключно у спосіб, визначений законом», – наголосив І.ПУКШИН.
«Водії не винні і не потрібно нікого ставити у «стійло», як образно висловлюється міністр. Потрібно робити свою роботу, а не шукати, як перекласти на інших свою відповідальність», - звернув увагу заступник глави Секретаріату.