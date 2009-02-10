В СБУ розповіли про антирадянське повстання селян 1930 року

Сьогодні у Києві СБУ презентувала збірник «Павлоградське повстання 1930 року. Документи і матеріали», в якому викладені факти антирадянського повстання селян на Дніпропетровщині.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, збірник став черговим виданням, підготовленим на матеріалах Галузевого державного архіву СБУ щодо відновлення історичної справедливості та оприлюднення засекречених документів тоталітарного режиму.

Як зазначив під час презентації директор Департаменту архівного забезпечення СБУ Володимир В’ЯТРОВИЧ, у збірнику вперше в українській історіографії висвітлено антирадянське повстання селян 1930 року.

За його словами, "збройне повстання у квітні 1930 р. на Дніпропетровщині – один із найпотужніших, проте найменш досліджених селянських виступів в Україні напередодні Голодомору. Ця подія заслуговує детального висвітлення, нових оцінок і узагальнень".

Документи, що зберігаються в Галузевому державному архіві СБУ, свідчать про масовий опір селян України політиці колективізації, розкуркулення та хлібозаготівель. У вказаному збірнику показано роль Державного політичного управління (ДПУ) УРСР у придушенні збройного повстанського руху, що становив загрозу насадженню комуністичного режиму.

Виявлені і розсекречені протягом 2006-2008 років Службою безпеки України документи дозволяють відтворити більш повну картину цього повстання, оскільки воно виявилося невідомим в історії Українського народу, а його учасники досі не реабілітовані.

Упорядник презентованого видання «Павлоградське повстання 1930 року. Документи і матеріали» Василь ДАНИЛЕНКО наголосив: «Після повстань на початку 1920-х років павлоградське стало одним із перших масових виявів незадоволення політикою радянської влади, коли повсталі взялися за зброю, намагаючись змінити режим».

Наявна інформація та документи свідчать: українські селяни усвідомлювали небезпеку масового голоду. Починаючи з 1927 року, незадоволення селян, які становили основну масу населення України, помітно зростало, виливаючись у ті чи інші форми протесту. Вже тоді в донесеннях ДПУ з’являються слова із зафіксованих інформаторами розмов селян про небезпеку голоду, про бажання повернути Українську народну республіку, добитися незалежності України та економічної свободи.

Організаційним центром Павлоградського повстання стали села Богданівка і Тернівка. Селяни ставили за мету повалення радянської влади, здобуття свободи, «коли буде забрана вся Україна». Боротьба вишколених загонів ДПУ й міліції з розрізненими, слабо керованими і озброєними селянами тривала протягом 5-6 квітня і завершилась поразкою антирадянського селянського повстання.

Після цього за участь у повстанні до відповідальності було притягнено 210 осіб. 27 повстанців отримали вищу міру покарання – розстріл. Лише 19 заарештованих було звільнено, решта дістали від трьох до десяти років ув’язнення.

Також вміщені у книзі документи ДПУ УРСР розкривають страшну картину голоду 1932-1933 років на Дніпропетровщині, що особливо лютував у районах, охоплених у минулі роки «петлюрівщиною», «махновщиною», «контрреволюцією».

Як зазначалося на презентації видання, поглиблене вивчення і здобуті нові важливі факти соціально-політичної історії України 20-х – початку 30-х років минулого століття матимуть не тільки наукове, а суспільно-політичне значення для консолідації та розвитку української нації, її історичної свідомості та культури.