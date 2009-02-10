У минулому році було виявлено 219 тис. контрафактних дисків

Наприкінці січня в Києві управлінням контролю за використанням об`єктів права інтелектуальної власності Держдепартаменту припинено розповсюдження контрафактної продукції формату CD, DVD, "блю-рей" та вінілових дисків у магазині "Шельф" торговельної мережі "Мегамакс", який розташовано в центрі міста.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державного департаменту інтелектуальної власності.

За наявною інформацією, у ході перевірки було вилучено понад тисячу примірників контрафактних дисків, ринкова вартість яких складає понад 120 тис. гривень.

Диски розповсюджувалися з порушенням вимог діючого законодавства України, не були марковані контрольною маркою, або мали контрольну марку, інформація на якій не відповідає вимогам Єдиного реєстру одержувачів контрольних марок, або були марковані підробленою контрольною маркою.

На посадових осіб магазину було складено протокол про адміністративні правопорушення.

"Такі перевірки здійснюються не тільки у Києві, а по всій Україні", - повідомив начальник управління контролю за використанням об’єктів права інтелектуальної власності Держдепартаменту Сергій НІКУЛЕСКО. За його словами, державний інспектор з питань інтелектуальної власності в Луганській області 26 січня провів перевірку луганського підприємства, у якого вилучили понад 7 тис. CD-дисків формату mp3 з фонограмами та більше 4 тис. примірників DVD-дисків з аудіовізуальними творами на загальну суму понад 300 тис. грн.

Крім того, 28 січня державним інспектором у Маріуполі (Донецька область) у магазині було вилучено понад 3 тис. CD-дисків формату mp3 з фонограмами та майже 8 тис. DVD-дисків з аудіовізуальними творами на загальну суму понад 115 тис. грн.

Загалом за результатами роботи державних інспекторів у минулому році було вилучено 219 тис. примірників контрафактної продукції на загальну суму 3 млн 973 тис. грн., було проведено 736 перевірок суб`єктів господарювання, складено 413 адміністративних протоколів.