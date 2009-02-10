У Донецькій області мати накинулася з ножем на 5-річного сина

У місті Слов`янськ Донецькій області порушено кримінальну справу проти матері, яка нанесла важкі ножові поранення 5-річному сину.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління державної служби охорони при ГУ МВС України в Донецькій області, трагедія сталася в одній із сімей. Прокинувшись вночі від запаху газу, глава сімейства побачив, що його 33-річна дружина відкрила на кухні всі конфорки. Поки чоловік перекривав газ, жінка зайшла до кімнати, де спав їхній 5-річний син, і поранила його ножем у спину та руки. Після цього нанесла удар ножем собі в груди. Чоловік вирвав із рук дружини клинок, а сусіди, почувши крики, зателефонували в міліцію та "швидку допомогу".

На виклик оперативно прибула група затримання Держслужби охорони. Міліціонер-кінолог Слов`янського міжрайонного відділу ДСО Микола ЗАГОРУЛЬКО повідомив, що в квартирі він побачив жінку божевільного вигляду й чоловіка, який міцно її тримав. Малюк лежав нерухомо в закривавленій футболці, пульс ледве прощупувався. У дитини виявлено три глибокі проникаючі поранення (довжина ножа перевищувала 20 см) із пошкодженням легені. М.ЗАГОРУЛЬКО до прибуття медиків щільно закрив рани поліетиленовим пакетом, а потім за допомогою напарника щільно перебинтував. Винуватиця події весь цей час сиділа на стільці й дивилася в одну точку на стіні, в неї також було ножове поранення грудей, але серйозним воно не виявилося.

Загорнувши дитину в ковдру, міліціонери передали її прибулим лікарям "швидкої допомоги". Потерпілий був доставлений у хірургічне відділення міськлікарні №1, де йому було зроблено операцію. Життя хлопчика вдалося врятувати, його стан стабільний.

Найбільш вірогідну причину поведінки матері дитини слідчий пояснив як серйозний розумовий розлад, що "різко проявився". Остаточні висновки будуть зроблені після психіатричної експертизи жінки. Проти неї порушено кримінальну справу за фактом "замаху на вбивство", жінку затримано.

За її словами, спробу вбивства вона здійснила, тому що "не хоче більше жити, а свою дитину забере із собою". Сусіди пригадали, що жінка була звичайною домогосподаркою, але останнім часом "ударилася чи то в релігію, чи то в секту".

За фактом скоєного злочину проводиться розслідування.