На Волині діє програма сприяння добровільному поверненню мігрантів

На Волині у пункті тимчасового перебування іноземців діє програма зі сприяння у добровільному поверненні мігрантів.

Вона реалізується у рамках діяльності Міжнародної організації з міграції в Україні (МОМ) за сприяння управлінням МВС України у Волинській області спільно з громадською організацією «Волинські перспективи».

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю УМВС України у Волинській області, дана Програма має на меті покращити варіанти упорядкованого, безпечного та гідного повернення мігрантів, які не мають правових підстав перебувати на території України, нелегалів у скрутному матеріальному становищі та осіб, яким було відмовлено у надані статусу біженця. Кошти на проведення запланованих заходів надає Європейська комісія.

Як поінформував начальник Пункту Юрій БЕРЕЗИНСЬКИЙ, програма ґрунтується на особистому бажанні людини.

У пункті тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, зараз знаходиться 39 осіб, з яких майже усі бажають повернутися на батьківщину: до В`єтнаму, Палестини, Сомалі, Грузії, Іраку, Шрі-Ланки тощо. За час реалізації Програми, а це близько трьох місяців, вдалося повернути додому трьох громадян Пакистану та одного громадянина Афганістану. Ще троє нелегалів полетять до своїх рідних та близьких протягом найближчих днів.

У свою чергу голова правління ГО "Волинські перспективи" Ніна ПАХОМ`ЮК наголосила, що процедура отримання допомоги є досить непростою, адже все продумано до дрібниць, аби недобросовісні нелегали не користувалися "безкоштовним проїздом" додому. Спочатку представники МОМ чи неурядових організацій проводять співбесіду з кандидатом для визначення його відповідності критеріям програми. Наступний кроком є отримання проїзних документів. Обов`язковим етапом також має бути медичний огляд нелегального мігранта. Це потрібно для того, аби переконатися, що під час подорожі не виникне жодних проблем зі здоров`ям.

Як повідомлялося, з 2007 року в Україні Програму зі сприяння у добровільному поверненні мігрантів реалізовують 5 неурядових організацій в Мукачевому, Чернігові, Одесі, Харкові і вже в Луцьку. Завдяки співробітництву з посольствами, регіональними міграційними службами, Державною прикордонною службою, Міністерством внутрішніх справ, громадами мігрантів громадські формування створили чіткий механізм перенаправлення мігрантів, які потрапили у скрутне становище на території України. Відтак, в результаті участі в Програмі безпечно повернулися до своїх домівок 210 мігрантів.

За статистичними даними Міжнародної організації з міграції, до України найбільше потрапляє нелегалів із Азії (41%), наступні за чисельністю регіони – Близький Схід (19%), країни СНГ (17%), Африка (14%).