В інтернеті з`явився сайт «Pravosuddia.net»

Веб-ресурс "Pravosuddia.net" створений для обговорення сучасного стану правосуддя, напрямів реформування судової системи, викорінення суддівських зловживань, для запобігання порушенням.

Девіз проекту – «Україні – справедливі суди!».

Відвідувачі сайту зможуть ознайомитися зі списками суддів, які чекають рекомендації Комітету Верховної Ради України з питань правосуддя на безстрокове обрання, дізнатися, кого й куди призначив суддею на п’ять років Президент, розмістити скарги на суддів. Також читачі зможуть залишити відгуки про роботу суддів у розділі «Форум», який поділений за тематичними напрямами. Відвідавши той чи інший підрозділ «Форуму», можна буде розповісти про хабарників, аморальні вчинки суддів, неоднакове застосування ними норм права в тотожних випадках, висловити пропозиції щодо вдосконалення судочинства.

Адміністрація Pravosuddia.net запевняє, що погляди, думки та зауваження всіх відвідувачів інтернет-сторінки будуть враховані під час підготовки змін до нормативних актів, що регулюють функціонування судової системи та роботу суддів. Скарги на служителів Феміди аналізуватиме Комітет Верховної Ради з питань правосуддя під час розгляду кандидатур на безстрокове обрання на посаду судді. Сайт стане ще однією перепоною на шляху затвердження суддями безстроково недоброчесних осіб.

Сайт розповідає про останні події у Комітеті ВР з питань правосуддя, у Вищій Раді юстиції, у Вищій кваліфікаційній комісії суддів. На ньому можна знайти адреси і телефони судів, ексклюзивні інтерв’ю та статті, а також публікації інших видань про судову систему та суддів, узагальнення судової практики та новини.

УГСПЛ