Гомосексуали заявляють, що їм в Україні доводиться несолодко

В Україні досить високим є рівень гомофобії, яка часто проявляється в діях окремих державних органів, антигеївських висловлюваннях політиків, представників церкви та екстремістських груп.

Про це йдеться у звіті “Права гомосексуалів в Україні у 2008 році”, підготовленому Центром “Наш світ”, текст якого має в розпорядженні УНІАН.

У звіті зібрана інформація про порушення прав людини стосовно людей гомосексуальної орієнтацій в Україні за 2008 рік, зокрема, про порушення права на рівність та недискримінацію, на інформацію, на свободу мирних зібрань, а також на доступ до правосуддя.

Так, за даними Центру “Наш світ”, в кінці 2007 року на розгляд Верховної Ради України був поданий черговий проект Кодексу законів про працю, який в першому читанні був прийнятий 20 травня 2008 р. Не дивлячись на неодноразові звернення Центру "Наш світ" до Верховної Ради про необхідність заборони дискримінації за сексуальною орієнтацією в трудових відносинах, ця норма так і не була включена в законопроект.

Крім того, як повідомили в Центрі “Наш світ”, 10 лютого 2008 року національним телеканалом "Студія 1+1" демонструвався фільм «Горбата гора» про любовні стосунки двох хлопців. Після цього Національна рада України з питань телебачення та радіомовлення звернулася до Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі з проханням надати експертний висновок стосовно правомірності виходу в ефір цієї кінострічки. В своєму висновку експерти відзначили, що цей фільм «може нанести шкоду, фізичному, інтелектуальному, морально-психологічному стану людей, зокрема молоді та дітей». В заключному висновку експертної комісії вказано, що зазначена вище трансляція фільму «Горбата гора» суперечить вимогам Закону «Про захист суспільної моралі». В результаті Національна рада України з питань телебачення та радіомовлення заборонила здійснювати телевізійну трансляцію фільму «Горбата гора», крім як в проміжку часу з 23.00 до 6.00.

Також, за даними звіту, 22 лютого 2008 р. Прокуратурою м. Києва була порушена кримінальна справа проти редакційних працівників газети "Gay.Ua" (видання Центру "Наш світ") на підставі статті 301 Кримінального кодексу України про розповсюдження порнографії. Як заявляють у Центрі “Наш світ”, газета "Gay.Ua" – це зареєстроване друковане видання, що містить інформаційні, розважальні та еротичні матеріали, призначені для геїв. Газета розповсюджувалася серед своїх передплатників і не була доступна для широкої аудиторії. “З іншого боку, відверті еротичні журнали, призначені для гетеросексуальних чоловіків, знаходяться у вільному продажу в газетних кіосках, а їх редакції не переслідуються за розповсюдження порнографії”, - заявляють гомосексуалісти. Таким чином, на їхню думку, дії прокуратури носять дискримінаційний характер і не відповідають рішенню Європейського Суду з прав людини, який заявив, що "особливо необхідно зрозуміти, були чи не були непристойні матеріали показані широкій аудиторії ".

До того ж, за даними моніторингу, 16 травня 2008 р. Миколаївська асоціація геїв, лесбіянок та бісексуалів "ЛіГА" запланувала проведення флеш-моб акції у зв’язку з Міжнародним днем проти гомофобії. Інформаційна акція була спрямована на подолання забобонів та стереотипів стосовно людей з гомосексуальною орієнтацією і пропонувала розміщення плакатів на рекламних дошках в місті, проведення трьох вуличних акцій, показ документального фільму в офісі організації. Про це, відповідно до чинного законодавства, була повідомлена місцева влада. В своїй відповіді представники місцевої влади Миколаєва проінформували, що отримали звернення від керівника християнських конфесій з вимогою заборонити проведення подібних акцій представниками сексуальних меншин. "Тому, з метою дотримання правопорядку і недопущення конфліктів на ґрунті моральних і релігійних почуттів мешканців міста, проведення флеш-моб акції в м. Миколаєві забороняється," – вирішила міська влада. “Накладаючи таку заборону, місцева влада грубо порушила право миколаївських геїв та лесбійок на проведення мирних зібрань, що закріплене ст. 39 Конституції України”, - заявляють у Центрі “Наш світ”.

В кінці травня представники Миколаївської асоціації геїв, лесбіянок і бісексуалів "ЛіГА" звернулися до суду Центрального району міста Миколаєва та Господарського суду м. Миколаєва з приводу заборони проведення флеш-мобів місцевою владою. Однак обидва суди відмовили позивачу в прийнятті справи до розгляду, посилаючись на те, що це не знаходиться в їх юрисдикції.

У вересні 2008 р. українські організації лесбіянок і геїв звернулися до ряду державних органів з Планом заходів по протидії в Україні дискримінації на підставі сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності. В документі містився широкий перелік заходів, які необхідно здійснити для забезпечення громадянських прав і свобод гомосексуалів. Однак ніяких конструктивних відповідей на це звернення отримано не було, повідомляють у Центрі “Наш світ”.

Крім того, за даними організації, 18 грудня 2008 р. вперше на Генеральній асамблеї ООН було проголошено спільну заяву лесбіянок, геїв, бісексуалів та трансгендерних людей. Її підписало 66 країн, проте Україна не підтримала цю заяву, повідомляють у Центрі “Наш світ”. З цього приводу прес-секретар МЗС України Василь КИРИЛИЧ, зокрема, заявив: "В цій ситуації ми не маємо проблеми, і ми не повинні говорити про це. В Україні це явище декриміналізоване, немає покарань, немає переслідувань" .