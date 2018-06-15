Дніпропетровські католики відстоюють костел

У Дніпропетровську новий виток протистояння між римо-католицькою громадою й зареєстрованою у США компанією, котра є фактичним власником костелу, який віруючі вважають своїм. 10 лютого відбудеться засідання Господарського суду області, який розгляне позов комерційної фірми до католицької громади. Фактичні власники костелу вимагають від віруючих сплатити їм більше мільйона гривень. Римо-католики звернулись до посольств католицьких країн в Україні, а також до американського президента Барака Обами, з проханням захисту й допомоги в процесі.

Судова тяганина навколо права власності на будівлю костелу 19-го століття в Дніпропетровську триває вже понад десять років. Зіпсований реставраціями у дусі радянської доби, костел приватизували 1998-го року. Нові власники-представники приватної фірми, зареєстрованої у США, наполягають: купили споруду цілком законно, адже на той момент вона була будинком спортлото, а не храмом.

В обласній прокуратурі неодноразово лунали заяви про те, що приватизація суперечила законодавству, однак суди майже увесь час були на боці нинішніх власників.

Мільйон гривень – за те, що проводили акції протесту

Наразі в справі новий поворот: тепер вже не громада судиться з власником будівлі, а юридичний господар подав у суд на вірян. Фірма звернулась до обласного господарського суду і вимагає від католиків виплатити їй 1 млн 200 тисяч гривень. Як пояснили представники американської корпорації, саме в таку суму вони оцінили збитки, нібито завдані діями парафіян: католики організовували акції протесту біля костелу і буцімто заважали власникам проводити реконструкцію будівлі.

Дніпропетровські католики називають цей судовий позов цинічним.

«Ми хочемо заявити, що це приниження людської гідності, приниження як людей, так і наших релігійних переконань», – обурюється керівник громади, брат Олександр.

Храм в обмін на землю в центрі міста?

Представники фірми – власника останні події навколо костелу не коментують. Будівля колишнього храму зачинена на замок, охоронець, який наглядає за нею, відмовляється від інтерв’ю. Натомість відомо, що не так давно у владних кабінетах обговорювалась можливість примирення католиків з господарями будівлі. Храм фірма мала повернути вірянам в обмін на земельну ділянку.

«Місто готове виділити землю, це в самому центрі міста», – каже начальник управління внутрішньої політики міськради Володимир Михайлишин.

Костел у Катеринославі збудували наприкінці 19-го століття на кошти вірян. Зведений у неоготичному стилі, він був окрасою центрального проспекту, а число його прихожан сягало 8-ми тисяч. У 20-ті роки минулого століття радянська влада костел забрала, а католиків репресувала. За роки свого існування дім Божий встиг побувати і майстернею, і будинком спортлото. Надії віручих на відновлення мес у храмі не справдились і з початком Незалежності.

Наразі парафіяни відзначають усі свої найбільші свята просто неба, біля підніжжя костелу. Щоденні богослужіння провадять у капличці, облаштованій зі звичайної хати.

Юлія Рацибарська, Радіо Свобода