Акція „Катюзі по заслузі?” біля приміщення Апеляційного суду Чернігівської області

16 лютого о 9-30 біля приміщення Апеляційного суду Чернігівської області за адресою м. Чернігів, вул. П. Полуботка, 2, відбудеться акція „Катюзі по заслузі?”.

Учасники висловлять незгоду з рішенням Корюківського районного суду, яким 60-річного чоловіка за розбещення 5-річної дівчинки було засуджено до 3 років позбавлення волі, але звільнено від відбування покарання з іспитовим строком.

"Сьогодні як ніколи, прокуратура і громадськість знаходяться по один бік „барикад”, вимагаючи призначити підсудному покарання, пов’язане з реальним позбавленням волі", - заявляють у чернігівському центрі "Доброчин".

Ініціюють та проводять акцію громадські організації Чернігівський Центр Прав Людини та Центр „Доброчин”.

Центр „Доброчин” - м. Чернігів, тел. 67-75-75, dobrochyn@cn.relc.com, www.dobrochyn.org.ua/

Чернігівський Центр Прав Людини - м. Чернігів, тел. 67-71-81, pravo@cn.relc.com.