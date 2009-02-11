Київський медіа-кіноклуб. Демонстрація програми фестивалю ”My.Europe”

Фонд ім. Фрідріха Еберта (Регіональне представництво в Україні та Білорусі) запрошує журналістів 12 лютого 2009 року о 17.00, взяти участь у Київському медіа-кіноклубі.

Київ вперше офіційно буде майданчиком кінофестивалю "My.Europe" - європейського тижня короткого метру. У неформальній атмосфері, для журналістів і гостей, відбудеться демонстрація програми фестивалю "Політики і політики" (Politics and Policies), 98 хв.

"My.Europe" - європейський кінофестиваль, один з проектів Асоціації "Громадяни Європи" (www.citizens-of-europe.eu), це змагання стрічок європейських авторів спрямоване на активних європейців, акторів і режисерів задля осмислення і створення їх поглядів і думок щодо бачення Європи. Щороку показ фільмів-учасників відбувається у багатьох місцях на континенті, минулоріч це були серед інших Угорщина, Румунія, Німеччина, Болгарія, Білорусь.

Програма "Політики і політики" піднімає питання прав людини, міжкультурного діалогу й звичайних політичних проблем Європи. Це справжня розмаїта картина Європи. Йтиметься про біженців й фортеці та бюрократичного монстра ЄС, відносини поміж людьми, постсоціалістичний готель й словенський фестиваль.

Програма:

1.) The Veterinarian | Latvia | 19 min.|

2.) Hotel Jugoslavia 1.0 | Switzerland | 12 min.|

3.) Capsular | Belgium | 24 min. |

4.) Hey ho, comrades | Slovenia | 19 min. |

5.) Tembur | Germany | 7 min. |

6.) You have killed | Hungary | 5 min. |

7.) Sans Papiers | Germany | 12 min.|

У новому році – нові можливості. Медіа-кіноклуб «На Сіновалі» набуває нового імені й статусу, відтепер це Київський медіа-кіноклуб, місце зібрань – знаний Кнайп-клуб «Купідон». Метою медіа-кіноклубу є популяризація демократичних і соціальних цінностей шляхом показу документальних фільмів та проведення публічних дискусій за участі громадсько-активних журналістів та запрошених експертів, підвищення журналістського інтересу до зазначених тем, наближення представників експертного середовища до медійників та привернення уваги громадськості до світового та українського документального кінематографу.

Медіа-кіноклуб збиратиметься у Кнайп-клубі «Купідон» за адресою: вул. Пушкінська, 1-3/5.

За акредитацією та додатковою інформацією звертайтеся до Ольги Веснянки, vesna@prostirzmin.org, телефоном 8050 334 6604 з 10 по 12 лютого.

Кількість місць для журналістів обмежена. Вхід тільки для акредитованих.