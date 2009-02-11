Комунальні тарифи Черновецького оскаржили у суді

Нові тарифи на житлово-комунальні послуги для населення оскаржені у Шевченківському суді. Позов подав один із лідерів Блоку Кличка у Київраді, голова Української селянської демократичної партії Дмитро Андрієвський.

«Якщо Черновецький пішов тарифною війною проти всіх мешканців Києва, то зупинити його може лише закон, - вважає Дмитро Андрієвський. - Наша вимога єдина: визнати розпорядження Черновецького про підвищення тарифів незаконним та скасувати його. Саме цього чекають мільйони мешканців Києва, яких столична влада залишила напризволяще».

На переконання Дмитра Андрієвського, головною юридичною підставою для задоволення його позовних вимог є відсутність прозорих механізмів формування тарифів. «Здирницькі ціни Черновецького взяті навіть не зі стелі, а зі стратосфери, без жодного фінансово-економічного обгрунтування. Впевнений, що закон стане на перепоні жадібності Черновецького».

На думку політика, бажання столичної влади залатати бюджетні дірки за рахунок підвищення тарифів лише посилить кризу сфери житлово-комунального господарства міста. Адже слідом за новими цінами економіка міста зіткнеться з таким явищем, як криза неплатежів.