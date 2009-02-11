Акція-протест «Народ проти КосмоХаосу!»

12 лютого - 8-00 - Відбудеться акція-протест «НАРОД проти КосмоХаосу!», організована ГО «НАРОД». В акції візьмуть участь представники: Фонду «Ветерани», ГО «Громадянська варта». Мета акції: захистити киян від корупційних дій Київської влади; виступити проти нових тарифів; захистити киян від невиплати заробітної плати. (вул..Хрещатик, 36). Телефон: 355-05-63.

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