Нові депозити не підпадатимуть під заборону на зняття грошей

Національний банк України має намір зняти заборону на дострокове вилучення коштів депозитів для нововідкритих депозитів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вчора на прес-конференції повідомив голова Ради НБУ Петро ПОРОШЕНКО.

«На сьогоднішній день моя пропозиція була одностайно підтримана Радою НБУ. Я надав слово голові АУБ (Асоціації українських банків – УНІАН) пану СУГОНЯКО, й ми окремо вислухали позицію виконуючого обов`язки голови НБУ пана ШАПОВАЛОВА щодо того, щоб ми зараз прийняли постанову відповідно до якої зняли будь-які обмеження щодо дострокового вилучення коштів банківських депозитів для знову відкритих депозитів», - сказав П.ПОРОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня 2008 року Національний банк України прийняв постанову №319, якою ввів заборону на дострокове розірвання депозитних договорів. Незважаючи на те, що постанова НБУ від 4 грудня 2008 року №413, якою скасовується 319 постанова й мораторій, не містить прямої заборони банкам видавати достроково вклади, Нацбанк доповнив її Листом №22-310/946-17250, в якому повідомив про збереження заборони на дострокове відкликання депозиту.

Довідка УНІАН. «За договором банківського вкладу, незалежно від його виду, банк зобов`язаний видати вклад або його частину на першу вимогу вкладника, окрім вкладів, зроблених юридичними особами на інших умовах повернення, які встановлені договором. Умова договору про відмову від права на отримання вкладу на першу вимогу є нікчемною», - йдеться в статті 1060 Цивільного кодексу України.