ГПУ повернулася до розслідування смерті Володимира Івасюка

Генеральна прокуратура України 26 січня цього року поновила розслідування причин і обставин смерті відомого радянського композитора Володимира Івасюка, який начебто повісився в лісі поблизу Львова в квітні 1979 року.

Про це УНІАН повідомив начальник прес-служби Генпрокуратури Юрій БОЙЧЕНКО.

За його словами, "деякий час тому до Генпрокуратури звернулися сестри покійного, музиканта з тим, що вони не визнають факту суїциду".

"Зараз створена невелика слідчо-оперативна група, буквально з кількох чоловік. Вона виїхала у Львів, проводить опитування свідків і таке інше. Є питання, на які треба дати відповіді, але перспективи поки неясні. Проте всі білі плями треба усунути", - сказав Ю.БОЙЧЕНКО.