12 березня в Москві відбудеться черговий день «незгодних».

Як повідомили УНІАН у прес-службі загальноросійського громадський рух Об`єднаного громадянського фронту (ОЦФ), рішення про проведення акцій було ухвалено під час засідання оргкомітету 10 лютого.

«Акції відбудуться по всій країні. Заявки на них, як і минулого разу, подавати не будуть», - заявляють в ОГФ.

Як повідомляв УНІАН, попередній день «незгодних» відбувся 31 січня. У Москві відбулося кілька акцій протесту, внаслідок яких затримано близько 70 осіб.

З критикою теперішнього курсу також виступили КПРФ і ЛДПР. Окрім цього, 31 січня відбулися мітинги активістів провладної політичної партії «Єдина Росія».

Об`єднаний громадянський фронт - міжрегіональний загальноросійський громадський рух, заснований Гарі КАСПАРОВИМ у червні 2005 року. ОГФ є членом опозиційної коаліції «Інша Росія».