Тимошенко проти евакуаторів: люди ж не можуть підняти машини в космос

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає неприпустимою евакуацію автомобілів за відсутності майданчиків для паркування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні, під час засідання уряду, анонсуючи розгляд сьогодні порядку тимчасового затримання автомобільного транспорту і переміщення його на спеціальні майданчики.

«Державна автоінспекція у разі ухвалення урядом відповідної постанови не сприятиме різного роду незаконним діям, пов`язаним із вилученням транспортних засобів, зокрема й з використанням автоевакуаторів», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

На її думку, існуючий порядок евакуації автомобілів, особливо в місті Києві, є неприйнятним. «Потрібно не машини конфісковувати у приватних власників, а за 17 років всі мери і, зокрема останній, який багато чого обіцяв, потрібно було будувати підземні парковки, оскільки це робиться в будь-якій столиці», - додала вона.

Прем`єр-міністр вважає, що евакуація автомобілів за відсутності парковок є порушенням прав на приватну власність громадян. «Люди ж не можуть підняти свої машини в космос, де перебуває мер міста Києва! Їм потрібно десь паркуватися, їм десь потрібно тримати свої машини, і саме тому силова примусова евакуація за відсутності підземних паркінгів є неприпустимою. Це порушення прав власників автотранспортних засобів», - наголосила глава уряду.