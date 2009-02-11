Міліція ходитиме по хатах і викликатиме довіру

У період з 20 січня до 30 квітня 2009 року співробітники Департаменту громадської безпеки МВС України відвідуватимуть помешкання громадян з метою інформування про стан правопорядку на територіях їх проживання, причини й умови скоєння злочинів та способи захисту від злочинців.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків із громадськістю МВС України.

За інформацією ДЗГ, також працівники міліції розкажуть про правила поведінки в екстремальних ситуаціях і порадять, як правильно захистити своє майно.

Основне завдання зазначених дій міліції - всебічне інформування населення і дільничних інспекторів міліції про діяльність органів внутрішніх справ, посилення профілактичного впливу на проблеми сім`ї, у яких є неповнолітні діти, схильні до вчинення правопорушень, зниження криміналізації підліткового та молодіжного середовища, запобігання бездоглядності та безпритульності дітей, розповсюдженню пияцтва, наркоманії та інших негативних явищ на території держави.

Водночас велика увага приділятиметься відвідуванню осіб похилого віку з метою попередження вчинення злочинів та інших правопорушень стосовно них. Із літніми людьми проводитимуться бесіди профілактичного характеру, буде ініціюватися питання перед органами влади і місцевого самоврядування щодо встановлення, у разі необхідності, за ними соціального патронажу.

Як зауважили в МВС, такий вид спілкування покликаний сприяти відновленню довіри населення до працівників міліції та налагодженню тісної співпраці щодо інформування органів внутрішніх справ про вчинення правопорушень і своєчасного на них реагування.