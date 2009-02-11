В Росії масово порушуються права трудових мігрантів

Трудові мігранти в Росії зіштовхуються з масовими порушеннями їхніх прав як на роботі, так і поза нею.

Про це говориться у доповіді міжнародної правозахисної організації “Х`юман Райтс Вотч” (Human Rights Watch), текст якої має в своєму розпорядженні УНІАН.

"Під час зростання насильства на грунті ненависті, яке лише посилюється глобальною фінансовою кризою, російська влада не забезпечує мігрантам захисту від зловживань з боку працедавців, агентств по працевлаштуванню і міліції", - стверджує правозахисна організація.

Доповідь правозахисників «Експлуатація трудових мігрантів у російському будівельному секторі» документує поширену практику невиплати або затримки заробітної плати, відмови працедавця укладати трудовий договір і недотримання техніки безпеки на російських будівництвах. Розглядаються випадки, коли агентства із працевлаштування були залучені в торгівлю людьми для примусової праці і замість обіцяної роботи в будівництві мігранти потрапляли до роботодавця, який відбирав у них паспорти і примушував працювати безкоштовно. "Інколи їх до того ж тримали під замком і били", - зауважує Human Rights Watch.

В організації відзначають, що понад 40% із працюючих в Росії 4-9 млн. мігрантів зайнято в будівництві, яке до глобальної фінансової кризи було одним із головних двигунів зростання російської економіки. За даними доповіді, більшість трудових мігрантів приїжджають до РФ із країн СНД, намагаючись таким чином вирішити проблему бідності і безробіття. З більшістю цих держав в Росії існує безвізовий режим.

Задокументовані в доповіді експлуатація і порушення прав відносяться до періоду, коли Росія переживала безпрецедентний економічний підйом. Human Rights Watch відзначає, що глобальна фінансова криза загрожує мігрантам підвищеним ризиком експлуатації і насильства. «За відсутності термінових заходів з боку уряду трудові мігранти в будівництві будуть удвічі уразливішими до порушень з боку як працедавця, так і всіх тих, хто хотів би зігнати на них невдоволення від економічної кризи", - стверджує автор доповіді, співробітник Human Rights Watch по Європі і Центральній Азії Джейн Б`ЮНЕКЕН.

У доповіді наголошується, що майже ні в кого з мігрантів, які були опитані Human Rights Watch, всупереч вимогам російського законодавства, не було трудового договору. "Така ситуація підвищує їх уразливість до порушень, включаючи оплату праці, і обмежує їх можливість звернутися по захист в офіційні інстанції. Працедавці часто-густо затримують оплату, практикують раптові і незаконні вирахування або взагалі відмовляються платити. Робітники, які відмовляються працювати безкоштовно, можуть зіштовхуватися з насильством і погрозами з боку працедавця", - заявляють правозахисники.

«Експлуатація настільки поширена, що люди нерідко місяцями працюють без грошей, сподіваючись, що врешті-решт їм все ж заплатять, - говорить Дж.Б`ЮНЕКЕН. - Вони розуміють, що зміна працедавця зовсім не гарантує їм гідну і регулярну оплату їх праці».

Правозахисники звертають увагу на те, що трудові мігранти, як і взагалі всі представники етнічних меншин, залишаються для міліції звичним об`єктом дрібного здирництва під час перевірки документів. При цьому в деяких випадках їх ще і б`ють або принижують. Відзначені окремі крайні випадки, коли співробітники міліції примушували мігрантів виконувати для них ту або іншу роботу.

Human Rights Watch закликає російську владу активніше забезпечувати нагляд у сфері зайнятості, притягувати працедавців до відповідальності за порушення прав мігрантів і забезпечити ефективне регулювання діяльності агентств з працевлаштування. "Необхідно також створити доступні механізми поводження зі скаргами, а також оперативний і ефективний розгляд заяв про порушення. Нарешті, потрібне подальше реформування міграційного законодавства, щоб полегшити трудовим мігрантам оформлення їх перебування, захистити їх від порушень прав і створити умови, які сприяли б їх зверненню за захистом в офіційні структури", - заявляють правозахисники.