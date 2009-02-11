Адмінсуди паралізовані, бо немає грошей на поштові марки

Недостатнє фінансування адміністративних судів може поставити під загрозу здійснення адміністративного судочинства, оскільки бюджетні асигнування 2009 року не покривають навіть першочергових витрат на поштові послуги - відправлення повідомлень, телеграм, ухвал суду тощо.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві Вищого адміністративного суду України.

Як зазначається в документі, "для Вищого адміністративного суду України, наприклад, середньомісячні витрати суду на поштові послуги становлять більш як 85 тис. грн., тоді як у січні цього року виділено лише близько 65 тис. Протягом трьох днів січня Вищий адміністративний суд України взагалі не здійснював жодних поштових відправлень, оскільки на рахунку ВАСУ не було ані гривні на ці витрати. Станом на сьогодні грошей на поштові відправлення вистачить лише на десять днів".

Відсутність коштів на поштові послуги, підкреслюється далі, вже призводить до суттєвої затримки оформлення та надсилання процесуальних документів учасникам судового процесу.

Як наголосили у ВАСУ, ще більш проблемним є стан фінансування окружних та апеляційних адміністративних судів. Упродовж 2007-2008 років потреби цих судів задовольнялись лише на 6-40%, залежно від напрямку використання коштів. Але у 2009-му стан фінансового забезпечення адміністративних судів досяг критичного рівня.

Крім того, для багатьох окружних та апеляційних адмінсудів цього року взагалі не передбачено кошторисних призначень для оплати послуг зв’язку, що унеможливлює процес здійснення ними правосуддя. У найбільш скрутному становищі зараз знаходяться Волинський, Тернопільський та Житомирський окружні адміністративні суди, Окружний адміністративний суд АРК, а також Одеський апеляційний адмінсуд. Деякі окружні та апеляційні адмінсуди тимчасово не призначають справи до розгляду, адже вони просто не мають коштів на відправлення сторонам у справі повідомлень, телеграм, ухвал суду.