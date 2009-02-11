Кабмін і Президент з 2006 року не видали жодного секретного акту

Із 2006 року Кабінет міністрів та Президент України не видали жодного акту законодавства, які б мали незаконні грифи обмеження доступу «Не для друку» та «Опублікуванню не підлягає».

Про це повідомив міністр юстиції України Микола ОНІЩУК з посиланням на аналіз Міністерства юстиції щодо видання актів законодавства з обмежувальними позначками.

За словами міністра, аналіз демонструє, що з 2005 року практика надання грифів обмеження доступу до актів Кабінету міністрів та Президента відчутно зменшилася в цілому, повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту.

Зокрема, з 1991 по 2005 рік з грифами обмеження доступу, як незаконними «Не для друку» та «Опублікуванню не підлягає», так і передбаченим законодавством грифом «Для службового користування», було видано 2 тис. 252 акти законодавства. З них – 679 указів Президента України, 98 розпоряджень Президента України, 478 постанов Кабінету міністрів та 997 розпоряджень Кабміну.

Тоді як у 2005 році було видано лише 68 актів Кабміну та Президента з грифами обмеження доступу «Для службового користування», а також «Не для друку» та «Опублікуванню не підлягає».

При цьому міністр юстиції нагадав, що у березні 2008 року Кабінет міністрів зняв незаконні позначки «Не для друку» та «Опублікуванню не підлягає» з 1015 актів уряду, виданих у 1991-2005 роках. Крім того, 26 грудня 2008 року Президент своїм Указом зняв позначки «Опублікуванню не підлягає» з 35 президентських актів, виданих у 2005 році.

У 2006 році - 44 документам було присвоєно передбачений законодавством гриф «Для службового користування». Протягом цього ж року було видано один Указ Президента з позначкою «Опублікуванню не підлягає», проте позначку було знято іншим Указом глави держави.

У 2007 році - 53 актам Кабміну та Президента України було присвоєно гриф «Для службового користування».

У 2008 році було видано 74 актів Кабміну та Президента з грифом «Для службового користування».