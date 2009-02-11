Держкомнацрелігій не має права заборонити “Посольство Боже”

Державний комітет у справах національностей та релігій не має повноважень припиняти діяльність будь-якої релігійної організації, в тому числі і церкви “Посольство Боже” в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив голова Держкомнацрелігій Олександр САГАН, відповідаючи на запитання журналістів щодо реакції Комітету на діяльність церкви з огляду на порушену кримінальну справу проти її пастора Сандея АДЕЛАДЖІ.

“Комітет займається відслідковуванням дотримання чинного законодавства у сфері свободи совісті. На сьогодні скарг ні від віруючих, ні від інших церков щодо діяльності “Посольства Божого” немає”, - сказав О.САГАН. Саме тому, додав він, “кримінальний, фінансовий аспект” діяльності пастора не входить до сфери його повноважень.

Водночас О.САГАН зазначив, що якби міліція не відреагувала на протиправну діяльність С.АДЕЛАДЖІ, то комітет зробив би подання до правоохоронців з тим, щоб вони відреагували на виявлені порушення. “Комітет не має на сьогодні можливостей якимось чином карати церкву... Комітет відслідковує дотримання церквою законодавства і у разі виявлення порушень звертається до правоохоронних структур, щоб усунути ці негаразди”, - наголосив він.

Крім цього, додав О.САГАН, єпископи християнських протестантських церков України зробили заяву, в якій відмежувалися від діяльності “Посольства Божого” і висунули претензії до дій його пастора С.АДЕЛАДЖІ, які, на їхню думку, не відповідають євангелістському віровченню і моральним нормам священнослужителя. Священики висунули низку досить жорстких вимог до пастора усунути негаразди і припинити зловживання своїм впливом на прихожан. Однак С.АДЕЛАДЖІ, за словами О.САГАНА, проігнорував висунуті єпископами вимоги.

Як повідомляв УНІАН, 12 листопада 2008 року керівництво компанії «Кінгз Кепітал» заявило про рішення тимчасово припинити виплати вкладникам.

24 листопада столична міліція затримала керівника «Кінгз Кепітал» Олекандра БАНДУРЧЕНКА за звинуваченням у шахрайстві з грішми громадян і порушила проти нього кримінальну справу.

2 січня у рамках розслідування цієї кримінальної справи київська міліція почала обшуки на місцях роботи і помешкання пастора «Посольства Божого» С.АДЕЛАДЖІ. Правоохоронці відзначили, що це пов`язано з заявами постраждалих від «Кінгз Кепітал», які зазначили, що саме С.АДЕЛАДЖА під час своїх проповідей закликав парафіян вкладати гроші в цю фінансову установу.

5 лютого міліція порушила кримінальну справа стосовно С.АДЕЛАДЖІ і взяла з нього підписку про невиїзд.