В Україні вже почалися проблеми з виплатою стипендій студентам?

Станом на 11 лютого 2009 р. Міністерство освіти і науки профінансувало видатки на виплату стипендій та заробітної плати за січень і лютий поточного року в повному обсязі відповідно кошторисів навчальних закладів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства освіти і науки з посиланням на заступника міністра Петра КУЛІКОВА.

«На сьогодні проблем з виплатою стипендій не існує - всі студенти повинні отримати стипендії. Це питання перебуває на особливому контролі міністра», - наголосив П.КУЛІКОВ.

Водночас перший заступник Керівника Секретаріату Українського молодіжного форуму Андрій Черних стверджує, що в абсолютній більшості вищих навчальних закладів України студентам, які мають повне право на отримання мінімального розміру стипендій (середній бал 4.0) досі не виплатили стипендію.

(Згідно з постановою Кабміну №882 "Питання стипендіального забезпечення", студентам, які за результатами семестрового контролю мають середній бал успішності 7.00-9.99 за дванадцятибальною або 4.00-4.99 за п`ятибальною шкалою оцінювання, призначається академічна стипендія у мінімальному розмірі).

"До мене надходять численні дзвінки із всіх регіонів України щодо проблеми з виплатою стипендії. Студенти скаржаться, що маючи середній бал 4.0 та вище - вони не отримали стипендію", - підкреслює Андрій Черних.

Причиною цього є той факт, що уряд та Міністерство освіти і науки України не забезпечило вищі навчальні заклади в повному обсязі необхідними коштами, а надало в середньому 70% від норми, пише Українська правда.

Крім того, вузи встановлюють додаткові вимоги для виплати студентам стипендії. Так, наприклад, у Тернопільському державному педагогічному університеті середній бал підняли до 4.7.

В Харківському національному педагогічному університеті імені Г.Сковороди, Київському національному університеті культури і мистецтв, Волинському національному університеті імені Лесі Українки (ВНУ) відмовляються виплачувати стипендію студентам, які мають хоча б одну трійку.

Кабінет Міністрів має визнати, що необхідних коштів та внести необхідні зміни до відповідної Постанови Уряду, йдеться у повідомленні "Українського молодіжного форуму".

Натомість заступник міністра освіти КУЛІКОВ повідомив, що МОН зафіксувало і усунуло випадки затримання виплати стипендій в окремих навчальних закладах в зв’язку із переведенням рахунків цих ВНЗ з проблемних банків в стабільні. Керівництво МОН повідомило ректорів про неприпустимість затримок виплати стипендій і заробітних плат, незалежно системи оцінювання.

Так, за даними МОН, у Тернопільському державному педагогічному університеті затримка з виплатою стипендій викликана переоформленням документів для переходу на готівкове обслуговування до іншого банку. За інформацією ректорів Харківського національного педагогічного університету імені Г.Сковороди, Волинського національного університету імені Лесі Українки станом на 10 лютого заборгованості із виплатою стипендій немає.