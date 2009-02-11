Профспілки столиці проведуть акції протесту проти підвищення тарифів на комунальні послуги

Київська міська рада профспілок 12 лютого проведе акцію протесту проти підвищення тарифів на комунальні послуги для населення та підприємств столиці.

Про це сьогодні під час прес-конференції повідомив голова об’єднання профспілок організації профспілок у місті Києві Микола БЕРЕС, передає кореспондент УНІАН.

За його словами, акція розпочнеться о 10.00 ранку та триватиме до 12.00. М.БЕРЕС нагадав, що завтра Київська міська рада планує розглянути бюджет міста Києва. “Учасники акції протесту висловлюють глибоку стурбованість і протест у зв’язку з намірами КМДА перекласти тягар фінансової кризи на трудові колективи та пересічних киян”, - сказав він. М.БЕРЕС нагадав, що тричі КМДА видавало розпорядження про підвищення тарифів, які в декілька раз перевищують тарифи минулого року. За його словами, це призводить до того, що значна кількість підприємств перейшли на неповний графік роботи, працівники відправляються у вимушені відпустки. Крім того, додав М.БЕРЕС, тільки за січень поточного року міська влада оприлюднила 18 проектів регуляторних актів, які так чи інакше понижують соціальний рівень життя киян.

Він повідомив, що учасники акції протесту вимагатимуть запровадити мораторій на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги для населення до повного погашення заборгованості із виплати заробітної плати в Києві, зняти з розгляду питання щодо встановлення платних послуг, що надаються медичними закладами та забезпечити міським бюджетом на 2009 рік рівень оплати праці працівниками бюджетних установ, що фінансуються з бюджету Києва.

М.БЕРЕС зауважив, що в акції протесту візьмуть участь близько 20 тисяч киян