У Дніпропетровську серійних убивць засудили до довічного ув`язнення

Сьогодні судова колегія Дніпропетровського апеляційного суду винесла вирок 20-річним Ігореві СУПРУНЮКУ та Віктору САЄНКУ, визнаним винними у вбивстві 21 людини, і засудила їх до довічного ув`язнення.

Як передає кореспондент УНІАН, суд довів, що зловмисники протягом 2007 року спільно убили на території Дніпропетровської області 18 людей – жінок, підлітків, людей похилого віку.

Судовим слідством також доведено, що І.СУПРУНЮК ще трьох людей убив сам. Крім того, обоє зловмисники визнані винними у розбійних нападах та жорстокому поводженні з тваринами.

Третього спільника названих зловмисників – Олександра ГАНЖУ – визнано винним у розбійних нападах на людей і засуджено до дев`яти років позбавлення волі.

Судова колегія кваліфікувала І.СУПРУНЮКА та В.САЄНКА «як серійних убивць», основним мотивом яких було агресивне прагнення самоствердитися будь-якою ціною та перебороти власний страх. Доказом до такого домінуючого мотиву скоєння злочинів є фотографії та відео сцен убивства на мобільних телефонах. Файли з цими сценами слідство вилучило в персональних комп`ютерах серійних вбивць.

Суд оголосив, що вироки можуть бути оскаржені у Верховному суді України через апеляційний суд Дніпропетровської області протягом місяця.