Чи потрібна нам Національна комісія із захисту суспільної моралі?

Спроби якоїсь комісії щось заборонити, щось вирішити, щось обмежити - дурість, звичайно. Але дурість зрозуміла і, можливо, навіть простима - з причини її нульової результативності. Селевий потік бруду парканом не обмежиш, а бажання "хоч щось зробити" не шкідливе. Проблема ж, як я розумію, в іншому - до Культури все це має стосунок? І те, що забороняють, і те, що вирішують? І ті, хто це роблять?

Не можу назвати себе знавцем сучасної літератури, але, за моїми спостереженнями і уривчастими знаннями, справжню тривогу повинно викликати щось інше. Ось в 19 столітті, культурний портрет якого ми всі добре знаємо, історичний процес зламу старого життєвого устрою, крах кріпосної системи експлуатації і сходження капіталізму з його "свободою" хижацтва породили велику гуманістичну літературу - ну ось, для прикладу, Діккенс, Бальзак, Стендаль, Драйзер, Лондон, Толстой, Достоєвський, Чехов, Шевченко, Франко...

Всі вони були, якщо можна так сказати, "літературними правозахисниками", вони вивели страждання звичайної людини із "підпілля" на сцену історії. А що у нас відбувається? Вже два десятиліття ламають життєвий устрій, жертви якого сходять у небуття; жахливе розкладання держави, суспільних зв`язків (моралі і права), диктатура злодія - і де ж наша КНИГА, яка про це говорить голосом Культури і яка сама по собі робить непотрібною комісію чиновників з її дурними замашками щось забороняти? Де ці літератори? Хіба що одна Ліна Костенко, яка принципово сторониться модного постмодерністського мудрування...

Один мудрець говорив, що лише той народ, який переймається прогресом свободи і внутрішньою гідністю людини, отримує право вступити в процес Всесвітньої історії. Якщо цю формулу Гегеля застосувати до нас, то чи не здається вам, що ми перебуваємо не в Історії, а в безглуздому перебігу часу? Ось і вилазять зі всіх щілин і біси, і комісії, що їх "забороняють", - теж біси.

Микола Козирєв