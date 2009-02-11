У ВР пропонують суддів і прокурорів за хабарі садити довічно

Профільний комітет ВР підтримав законопроект Гриценка про довічне ув’язнення суддів, прокурорів і слідчих за хабарництво

Сьогодні Комітет Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності підтримав законопроект народного депутата Анатолія ГРИЦЕНКА, яким встановлюється більш жорстка відповідальність за хабарництво в органах державної влади, правоохоронних і судових органах.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі А.ГРИЦЕНКА.

У проекті закону, зокрема, для представників влади, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, за отримання хабара в розмірі 10 тис. доларів і більше пропонується позбавлення волі на строк 15 років з конфіскацією майна.

Для суддів, прокурорів і слідчих за такий злочин – довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Крім того, для цієї категорії хабарників при владі забороняється амністія, і для цього пропонуються зміни до Закону України “Про застосування амністії в Україні”.

За цей законопроект під час засідання профільного Комітету проголосувало 9 народних депутатів і лише один утримався.